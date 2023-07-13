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رئيس هيئة استاد القاهرة يكشف سبب الحريق المحدود قبل مباراة القمة

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة استاد القاهرة يكشف سبب الحريق المحدود قبل مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة الدولي ، عن سبب الحريق المحدود الذي نشب داخل الاستاد عند الشاشة الخاصة بمشاهدة تقنية الفيديو "الفار" الموجودة في أرضية الملعب قبل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي تقام مساء اليوم .

وقال رئيس هيئة استاد القاهرة الدولي في تصريحات خاصة ، أن تلامس الأسلاك الكهربائية عند شاشة "الفار" تسببت في نشب حريق محدود جدا ، مؤكدا أنه تم السيطرة عليه في أسرع وقت .

وشدد وليد عبد الوهاب ، أن الاستاد جاهز تماماً لاستضافة مباراة القمة وأن الاستاد في أبهي صوره له للمباراة التي ينتظرها جميع الجماهير المصرية والعربية .

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة و النصف من مساء اليوم الخميس لمتابعة اللقاء الذى يجمع الزمالك والأهلى على استاد القاهرة ، بالمباراة المؤجلة من الجولة الحادية و الثلاثون  لمسابقة الدورى المصرى.

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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