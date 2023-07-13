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نعمة سعيد تحقق ذهبية الخطف لدورة الألعاب العربية بالجزائر

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القاهرة - سامية سيد -  

حققت نعمة سعيد الميدالية الذهبية لمنافسات وزن 71 كجم لرفع الأثقال بدورة الألعاب العربية المقامة بالجزائر حاليا، ونجحت نعمة سعيد في الحصول على الميدالية الذهبية للخطف بعد رفع وزن105 كجم.

 

بذلك يرتفع رصيد مصر في دورة الألعاب العربية لـ 7 ميداليات ذهب وميدالية فضة.

 

تشارك بعثة رفع الأثقال باللاعبين أمل توفيق في منافسات وزن 49 كجم ونعمة سعيد في منافسات 71 كجم وشمس أحمد  في منافسات وزن 81 كجم وشيماء خالد في منافسات +81 كجم.

 

وتشارك مصر في دورة الألعاب العربية المقامة في الجزائر ببعثة رمزية في رفع الأثقال وألعاب القوى.

وعادت خلال الساعات الماضية بعثة منتخب ألعاب القوى من الجزائر بعد تحقيق 5 ميداليات ذهبية، حيث احتلت بعثة العاب القوى المركز الثالث في الترتيب على مستوى اللعبة في البطولة

وتوج لاعبو منتخب العاب القوى بخمس ذهبيات وضعت مصر في المركز السادس في الترتيب العام حتى الان من البطولة ، و تحققت الميداليات عن طريق كل من مصطفى الجمل ، إيهاب عبد الرحمن ، و مصطفى عمرو ، اسراء عويس ذهبيبتان.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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