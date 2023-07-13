نعمة سعيد تحقق ذهبية الخطف لدورة الألعاب العربية بالجزائر

ياسر رشاد - القاهرة - حققت نعمة سعيد الميدالية الذهبية لمنافسات وزن 71 كجم لرفع الأثقال بدورة الألعاب العربية المقامة بالجزائر حاليا.

ونجحت نعمة سعيد في الحصول على الميدالية الذهبية للخطف بعد رفع وزن105 كجم.

بذلك يرتفع رصيد مصر في دورة الألعاب العربية ل7 ميداليات ذهب وميدالية فضه.

أمل توفيق تحقق ذهبيه وفضية رفع الأثقال في دورة الألعاب العربية بالجزائر

وكانت أمل توفيق لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال قد حقق ميداليتان ذهبية وفضية في منافسات وزن 49 كجم لرفع الأثقال بدورة الألعاب العربية المقامة بالجزائر حاليا.

ونجحت أمل توفيق في تحقيق الميدالية الذهبية في النطر والميدالية الفضية في الخطف

بذلك يرتفع رصيد مصر في دورة الألعاب العربية ل7 ميداليات ذهب وميدالية فضه.

شارك بعثة رفع الأثقال باللاعبين أمل توفيق في منافسات وزن 49 كجم ونعمة سعيد في منافسات 71 كجم وشمس أحمد في منافسات وزن 81 كجم وشيماء خالد في منافسات +81 كجم.

وتشارك مصر في دورة الألعاب العربية المقامة في الجزائر ببعثة رمزية في رفع الأثقال وألعاب القوى.

كان في استقبال البعثة بمطار الجزائر الأستاذ محمد عبدالمقصود عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد رفع الأثقال ورئيس بعثة مصر في دورة الألعاب العربية ووفد البعثة الإدارية خالد حسن مسئول مالي ومحمد عبد العليم مسئول للتسكين ولميس غازي ومحمود حمدي مسئول فني و الدكتورة أماني عبد الفتاح طبيب.

و يتابع المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية مع الأستاذ محمد عبدالمقصود كافة تفاصيل بعثة مصر والاطمئنان على توفير كافة الإمكانيات للبعثة المصرية.

و كانت بعثة ألعاب القوى قد عادت للقاهرة أمس بعد حصد خمس ميداليات ذهبية من مشاركة أربعة لاعبين حيث حققت إسراء عويس 2 ميدالية ذهب في الوثب الطويل والثلاثي وذهبية إيهاب عبدالرحمن في رمي الرمح وذهبية مصطفى الجمل في رمي المطرقة وذهبية مصطفى عمرو في دفع الجلة.

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