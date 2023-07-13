عاجل .. المنتخب الوطني في المجموعة الأولى بتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026

ياسر رشاد - القاهرة - أسفرت فعاليات قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 الجارية الآن بالعاصمة الإيفوارية آبيدان عن تواجد المنتخب الوطني في المجموعة رفقة كل من “غينيا، بوركينا فاسو، سيراليون ، إثيوبيا وجيبوتي”.

وشهدت فعاليات القرعة تقسيم منتخبات القارة السمراء إلى 9 مجموعات، تضم كل منها 6 منتخبات.

وجاء المنتخب الوطني فى التصنيف الأول بقرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 رفقة منتخبات منتخبات المغرب، السنغال، تونس، الجزائر، مصر، نيجيريا، الكاميرون، مالي، كوت ديفوار.

ووفقًا للنظام الجديد المتبع في التأهل، فإنه من المقرر أن تحسم 9 منتخبات تأهلها عن القارة الأفريقية إلى نهائيات كأس العالم المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية ، كندا والمكسيك عام 2026، بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “كاف” ، بزيادة عدد المنتخبات في النظام الجديد للبطولة لتصبح 48 منتخبًا بدلاً من 32 كما اعتدنا على النظام القديم في البطولة.

كما يتأهل أفضل 4 منتخبات في الترتيب الثاني بالمجموعات إلى الملحق الأفريقي لحسم تأهل منتخب واحد فقط للمشاركة في الملحق العالمي المؤهل إلى نهائيات المونديال..

كان المنتخب الوطني قد احتل الترتيب الخامس على مستوى قارة أفريقيا في التصنيف الأخير للاتحاد الدولي لكرة القدم “كاف”.

مواعيد الجولات ..

وستكون مواعيد تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم كالآتي

الجولتان الأولى والثانية خلال الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر 2023.

الجولتان الثالثة والرابعة خلال الفترة من 3 إلى 11 يونيو 2024

الجولتان الخامسة والسادسة خلال الفترة من 17 إلى 25 مارس 2025

الجولتان السابعة والثامنة من 1 إلى 9 سبتمبر 2025

الجولتان التاسعة والعاشرة من 6 إلى 14 سبتمبر 2025

مباريات أفضل منتخبات بالترتيب الثاني : خلال الفترة من 10-18 نوفمبر 2025.

ومن المقرر أن تشهد فعاليات النسخة المقبلة من المونديال تواجد 16 منتخبا من قارة أوروبا و9 من إفريقيا و8 من آسيا و6 من أمريكا الشمالية ونفس العدد من أمريكا الجنوبية و2 من أوقيانوسيا، بينما يأتي تأهل منتخبين آخرين عن طريق الملحق العالمي.