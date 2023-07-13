السيطرة على حريق محدود داخل ستاد القاهرة قبل ساعات من القمة

ياسر رشاد - القاهرة - سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق محدود داخل ستاد القاهرة الدولي بالقرب من مناطق النقل التلفزيوني المتواجدة أسفل مقصورة الاستاد الرئيسية.





أكدت إدارة ستاد القاهرة السيطرة بالكامل على الحريق المحدود دون وقوع أية خسائر أو تلف في المدرجات، موضحة أن الحريق كان ناجمًا عن ماس كهربائي صغير بإحدى كابلات النقل التليفزيوني في تحضيراتها لنقل اللقاء.

قمة الدوري:

يستضيف ستاد القاهرة الدولي مواجهة قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك والمقرر انطلاقها في الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس، في لقاء مؤجل من الجولة 31 للدوري الممتاز.

يخوض الأهلي اللقاء بعد حسمه للقب رقم 43 في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

يحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز الذي حسم لقبه برصيد 75 نقطة، بعد أن حققَّ الفوز خلال 23 مباراة وتعادله في 6 دون تلقي أية هزائم.

بينما يحتل فريق الزمالك الترتيب الثالث برصيد 59 نقطة بعد أن حققَّ الفوز خلال 17 لقاءً وخسر 7 بالإضافة إلى ثمانية تعادلات.

أقيمت مباراة القمة الأخيرة والتي حملت رقم 125 في ستاد القاهرة الدولي، وانتهت لصالح الأهلي، وفوزه على نادي الزمالك بثلاثية من دون رد خلال يناير الماضي.