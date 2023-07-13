صفحة كأس العالم تستعرض مشوار مصر وتتساءل عن منافسيها فى تصفيات 2026

وكتبت الصفحة الرسمية لكأس العالم على تويتر: "غابت مصر عن قطر 2022 وتهدف للعودة في أمريكا 2026 ، فمن سيكون خصم الفراعنة وقائدهم محمد صلاح في قرعة التأهل لكأس العالم؟".

القاهرة - سامية سيد - استعرضت الصفحة الرسمية لبطولة كأس العالم جزء من مشوار المنتخب في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا وتساءلت عن منافس الفراعنة في التصفيات التي تجرى قرعتها بعد قليل.

يترقب البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، نتائج قرعة تصفيات كأس العالم عن قارة أفريقيا المقرر لها اليوم الخميس، لتحديد الوديات المناسبة للمنتخب فى معسكرى أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

ويقام حفل سحب قرعة تصفيات كأس العالم 2026 في دولة كوت ديفوار في السابعة مساء اليوم الخميس في غياب فيتوريا المدير الفني لارتباطه بقضاء فترة الإجازة الصيفية مع أسرته في أوروبا.

ويتواجد منتخب مصر على رأس إحدى المجموعات التسع في تصفيات كأس العالم 2026، بعدما حل ضمن التصنيف الأول لمنتخبات كرة القدم بالقارة السمراء، حيث جاء منتخب الفراعنة في المركز الخامس بآخر تصنيف شهري للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وذلك خلف منتخبات المغرب، والسنغال، وتونس، والجزائر.