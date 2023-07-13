شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة يشارك أساطير أفريقيا فى سحب قرعة كأس العالم 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد النجم المصري وائل جمعة، نجم الأهلي السابق والمتوج مع منتخب مصر بلقب كأس الأمم الأفريقية 3 مرات على رأس النجوم الذين سيقومون بعملية سحب قرعة كأس العالم عن قارة إفريقيا التي تجرى الآن بكوت ديفوار.

وبجانب جمعة، تضم قائمة الأساطير الأفارقة الذين سيقومون بسحب القرعة النجم النيجيري أوستن "جاي جاي" أوكوشا، وأفضل لاعب في أفريقيا 2008 التوغولي إيمانويل أديبايور، وقائد كوت ديفوار الأسبق إيمانويل إيبويه، ولاعب وسط المنتخب الكاميروني ألكسندر سونغ، وقائد وهداف غانا التاريخي أسامواه جيان.

ويترقب البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، نتائج قرعة تصفيات كأس العالم عن قارة أفريقيا المقرر لها اليوم الخميس، لتحديد الوديات المناسبة للمنتخب فى معسكرى أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

ويقام حفل سحب قرعة تصفيات كأس العالم 2026 في دولة كوت ديفوار في السابعة مساء اليوم الخميس في غياب فيتوريا المدير الفني لارتباطه بقضاء فترة الإجازة الصيفية مع أسرته في أوروبا.

ويتواجد منتخب مصر على رأس إحدى المجموعات التسع في تصفيات كأس العالم 2026، بعدما حل ضمن التصنيف الأول لمنتخبات كرة القدم بالقارة السمراء، حيث جاء منتخب الفراعنة في المركز الخامس بآخر تصنيف شهري للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وذلك خلف منتخبات المغرب، والسنغال، وتونس، والجزائر.