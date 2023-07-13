شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة يشارك أساطير أفريقيا فى سحب قرعة كأس العالم 2026 والان مع تفاصيل الخبر
وبجانب جمعة، تضم قائمة الأساطير الأفارقة الذين سيقومون بسحب القرعة النجم النيجيري أوستن "جاي جاي" أوكوشا، وأفضل لاعب في أفريقيا 2008 التوغولي إيمانويل أديبايور، وقائد كوت ديفوار الأسبق إيمانويل إيبويه، ولاعب وسط المنتخب الكاميروني ألكسندر سونغ، وقائد وهداف غانا التاريخي أسامواه جيان.
ويترقب البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، نتائج قرعة تصفيات كأس العالم عن قارة أفريقيا المقرر لها اليوم الخميس، لتحديد الوديات المناسبة للمنتخب فى معسكرى أكتوبر ونوفمبر المقبلين.
ويقام حفل سحب قرعة تصفيات كأس العالم 2026 في دولة كوت ديفوار في السابعة مساء اليوم الخميس في غياب فيتوريا المدير الفني لارتباطه بقضاء فترة الإجازة الصيفية مع أسرته في أوروبا.
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