شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحنفى ينضم لطاقم حكام مباراة القمة بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الحكم محمد الحنفى إلى طاقم حكام مباراة الأهلى والزمالك، المقرر لها الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس، في إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الواحد والثلاثين من البطولة.

وسيكون محمد الحنفى في تقنية الفيديو بجانب أحمد الغندور وأحمد حسام، ليكون طاقم الحكام مكون من محمود البنا كحكم للساحة ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وسامي هلهل ومحمود ناجي حكمًا رابعًا وفي تقنية الفيديو أحمد الغندور ومحمد الحنفى ويعاونهما أحمد حسام.

ويحتضن استاد القاهرة الدولى فى الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس مباراة القمة بين فريق الأهلى وغريمه التقليدى الزمالك فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى، فى لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات القمة على مر السنين.

التقى الأهلى والزمالك فى 125 مباراة فى الدورى المصرى قبل لقاء الليلة، حقق المارد الأحمر 48 فوزا وسجل 156 هدفا، بجانب 4 أهداف اعتبارية، وحقق الفارس الأبيض 27 فوزا وسجل 110 أهداف، فيما انتهى 50 لقاء بالتعادل.