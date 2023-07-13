شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد جماهير الأهلى تلتقط صورا مع شبيه مروان عطية فى مدرجات مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت جماهير النادى الأهلى المتواجدة في استاد القاهرة الدولى بعض الصور التذكارية مع شبيه مروان عطية،قبل ساعات من انطلاق القمة التي تجمع بين المارد الأحمر والزمالك ضمن مؤجلات الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

أعلنت قناة الأهلي غياب مروان عطية لاعب وسط الفريق الأحمر عن مباراة فريقه في القمة 126 ضد الزمالك مساء اليوم الخميس والمؤجلة من الأسبوع الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وترددت أنباء عن طلب مروان عطية العودة لمعسكر الأهلي بعد تشييع جثمان والده الذي وافته المنية صباح اليوم واستقبال العزاء بمسقط رأسه في كفر الدوار، قبل أن تحسم قناة الأهلي الجدل وتعلن غياب اللاعب عن المباراة.

ويحتضن استاد القاهرة الدولى فى الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس مباراة القمة بين فريق الأهلى وغريمه التقليدى الزمالك فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى، فى لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات القمة على مر السنين.

التقى الأهلى والزمالك فى 125 مباراة فى الدورى المصرى قبل لقاء الليلة، حقق المارد الأحمر 48 فوزا وسجل 156 هدفا، بجانب 4 أهداف اعتبارية، وحقق الفارس الأبيض 27 فوزا وسجل 110 أهداف، فيما انتهى 50 لقاء بالتعادل.

وعبر تاريخ طويل من مباريات القمة فى الدوري، تحفل شجرة الهدافين بين الأهلى والزمالك بالعديد من الأرقام الخاصة، فقد سجل سعد رستم أول هدف للزمالك فى لقاء القمة الأول عام 1948، بينما أحرز أحمد مكاوي أول أهداف الأهلي فى شباك الزمالك فى نفس اللقاء.

سجل وجيه مصطفى نجم الأهلي أول ثنائية فى (الكلاسيكو) الثامن الذى انتهى بالتعادل (2 – 2) ، وفى المقابل أحرز سيد عطية "توتو" لاعب الأهلي أول ثلاثية (هاتريك) فى لقاءات القمة في المواجهة العاشرة عام 1954 وفاز فريقه (4 – 2).

ويعد خالد بيبو لاعب الأهلي كان الوحيد الذى أحرز رباعية فى القمة رقم 89 عام 2002، ويعد سيد الضظوي أول من أحرز هدفاً من ركلة جزاء فى القمة رقم 15 عام 1956.