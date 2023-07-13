شكرا لقرائتكم خبر عن فريد شوقى يعود إلى المصرى بعد انتهاء إعارته لطلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعود فريد شوقي لاعب النادي المصري المعار إلى طلائع الجيش، إلى الفريق البورسعيدي الأسبوع المقبل، وذلك بعد انتهاء مشاركته في مباراة الطلائع وبيراميدز الأخيرة بالدوري.

وكان فريد شوقي قد انضم إلى طلائع الجيش 6 أشهر على سبيل الإعارة خلال موسم الانتقالات الشتوية الماضي، ويرتبط شوقي بعقد يمتد مع النادي المصري حتى نهاية الموسم المقبل.

ويحتل النادي المصري المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 47 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 32 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 14 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفًا.

وكان المصري قد دخل معسكراً مغلقا استعدادا للمباراة المرتقبة أمام سموحة والمقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري، وذلك عقب الفوز في الجولة الماضية على فاركو بثلاثة أهداف نظيفة.

ويلتقي المصري مع سيراميكا يوم 22 يوليو الجاري في نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وتأهل النادي المصري إلى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، عقب الفوز في مباراة الدور نصف النهائي على فريق فيوتشر بنتيجة 3/1، بركلات الجزاء الترجيحية.