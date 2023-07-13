شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الأساتذة بالصيد المصرى يتوج بالمركز الأول فى كأس العالم للأندية للسباحة بالزعانف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن فريق الأساتذة للسباحة بالزعانف نادي الصيد المصري، بالتتويج بالمركز الأول رجال وسيدات ببطولة كأس العالم للأندية للسباحة بالزعانف والتى أقيمت باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة 25-26 يونيو الجاري، والحصول على العديد من الميداليات رجال وسيدات. وقد حضر الاحتفال المهندس كريم متولى عضو مجلس إدارة شريف حبيب "رئيس جهاز العاب الماء"، محمد علي "مدير النشاط الرياضي"، سامح عبد المطلب"مساعد مدير النشاط الرياضي"، شريف حبيب "رئيس جهاز العاب الماء"، هشام الجارحي "نائب رئيس جهاز العاب الماء"، وائل سعد "مدير فني للسباحة الزعانف"، محمد فتحي "مدير فني أساتذة"، زيدان عبد الرحمن " مدرب الفريق". الجهاز الإداري: ياسر توفيق مدير اداري الافرع، محمد حمدي مدير اداري فرع أكتوبر، إسلام شكري اداري الفريق.

جانب من البطولة

جانب من التتويج

سمير عبد المعز

شباب الطائرة

علم مصر

فرحة الفوز

فريق الأساتذة الصيد

فريق الأساتذة بالصيد

فريق الأساتذة

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز