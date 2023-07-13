اخبار الرياضه

فريق الأساتذة بالصيد المصرى يتوج بالمركز الأول فى كأس العالم للأندية للسباحة بالزعانف

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الأساتذة بالصيد المصرى يتوج بالمركز الأول فى كأس العالم للأندية للسباحة بالزعانف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن فريق الأساتذة للسباحة بالزعانف نادي الصيد المصري، بالتتويج بالمركز الأول رجال وسيدات ببطولة كأس العالم للأندية للسباحة بالزعانف والتى أقيمت باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة 25-26 يونيو الجاري، والحصول على العديد من الميداليات رجال وسيدات.

وقد حضر الاحتفال  المهندس كريم متولى عضو مجلس إدارة شريف حبيب "رئيس جهاز العاب الماء"، محمد علي "مدير النشاط الرياضي"، سامح عبد المطلب"مساعد مدير النشاط الرياضي"، شريف حبيب "رئيس جهاز العاب الماء"، هشام الجارحي "نائب رئيس جهاز العاب الماء"، وائل سعد "مدير فني للسباحة الزعانف"، محمد فتحي "مدير فني أساتذة"، زيدان عبد الرحمن " مدرب الفريق".

الجهاز الإداري: ياسر توفيق مدير اداري الافرع، محمد حمدي مدير اداري فرع أكتوبر، إسلام شكري اداري الفريق.

جانب من البطولة
جانب من البطولة

 

جانب من التتويج
جانب من التتويج

 

سمير عبد المعز
سمير عبد المعز

 

شباب الطائرة
شباب الطائرة

 

علم مصر
علم مصر

 

فرحة الفوز
فرحة الفوز

 

فريق الأساتذة الصيد
فريق الأساتذة الصيد

 

فريق الأساتذة بالصيد
فريق الأساتذة بالصيد

 

فريق الأساتذة
فريق الأساتذة

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا