شكرا لقرائتكم خبر عن وصول حافلة الزمالك إلى استاد القاهرة استعدادا للقمة 126 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل حافلة الزمالك إلى استاد القاهرة استعدادا لخوض مباراة القمة ضد الأهلى والتي تجمعهما مساء اليوم الخميس ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويحتضن استاد القاهرة الدولى فى الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس مباراة القمة بين فريق الأهلى وغريمه التقليدى الزمالك فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى، فى لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات القمة على مر السنين.

التقى الأهلى والزمالك فى 125 مباراة فى الدورى المصرى قبل لقاء الليلة، حقق المارد الأحمر 48 فوزا وسجل 156 هدفا، بجانب 4 أهداف اعتبارية، وحقق الفارس الأبيض 27 فوزا وسجل 110 أهداف، فيما انتهى 50 لقاء بالتعادل.

وعبر تاريخ طويل من مباريات القمة فى الدوري، تحفل شجرة الهدافين بين الأهلى والزمالك بالعديد من الأرقام الخاصة، فقد سجل سعد رستم أول هدف للزمالك فى لقاء القمة الأول عام 1948، بينما أحرز أحمد مكاوي أول أهداف الأهلي فى شباك الزمالك فى نفس اللقاء.

سجل وجيه مصطفى نجم الأهلي أول ثنائية فى (الكلاسيكو) الثامن الذى انتهى بالتعادل (2 – 2) ، وفى المقابل أحرز سيد عطية "توتو" لاعب الأهلي أول ثلاثية (هاتريك) فى لقاءات القمة في المواجهة العاشرة عام 1954 وفاز فريقه (4 – 2).

ويعد خالد بيبو لاعب الأهلي كان الوحيد الذى أحرز رباعية فى القمة رقم 89 عام 2002، ويعد سيد الضظوي أول من أحرز هدفاً من ركلة جزاء فى القمة رقم 15 عام 1956.