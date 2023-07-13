شكرا لقرائتكم خبر عن نعمة سعيد تحقق الذهبية الثانية بدورة الألعاب العربية بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر
وحققت نعمة سعيد الميدالية الذهبية لمنافسات وزن 71 كجم في الكلين والنتر برفع وزن 130كجم بعد أن حققت الميدالية الذهبية للخطف بعد رفع وزن105 كجم لتحقق ميداليتان ذهب.
بذلك يرتفع رصيد مصر في دورة الألعاب العربية ل8 ميداليات ذهب وميدالية فضه.
وتشارك مصر في دورة الألعاب العربية المقامة في الجزائر ببعثة رمزية في رفع الأثقال وألعاب القوى.
وعادت خلال الساعات الماضية بعثة منتخب ألعاب القوى من الجزائر بعد تحقيق 5 ميداليات ذهبية، حيث احتلت بعثة العاب القوى المركز الثالث في الترتيب على مستوى اللعبة في البطولة
وتوج لاعبو منتخب العاب القوى بخمس ذهبيات وضعت مصر في المركز السادس في الترتيب العام حتى الان من البطولة ، و تحققت الميداليات عن طريق كل من مصطفى الجمل ، إيهاب عبد الرحمن ، و مصطفى عمرو ، اسراء عويس ذهبيبتان.
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