شكرا لقرائتكم خبر عن غياب جبر والشناوي والكرتي وصبحي وإكرامي عن قائمة بيراميدز أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة طلائع الجيش في الدوري الممتاز ويحل طلائع الجيش ضيفا على بيراميدز في الثامنة والنصف من مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 34 من بطولة الدوري. وجاءت القائمة على النحو التالي: حراسة المرمى: يوسف نادر - عبد الرحمن أيمن خط الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - عبد الله مجدي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمد سامي - يوسف شعبان خط الوسط: أحمد توفيق - محمد صادق - إبراهيم عادل - أوجو صامويل - محمود صابر - محمود جمال - محمود أوكا - سيف عزت - إبراهيم شتا خط الهجوم: فخري لاكاي

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