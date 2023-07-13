شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: أحترم كل فرق مجموعتنا.. وأعد بالقتال للتأهل لكأس العالم 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن المنتخب بدأ من الآن استعداداته للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 .

أضاف روي فيتوريا أنه يحترم جميع فرق المجموعة ولكن من يريد التأهل للبطولة الأهم لأي منتخب أو لاعب وهي كأس العالم، عليه أن يلعب للفوز وجمع أكبر عدد من النقاط للتأهل للمونديال.

تابع المدير الفني لمنتخب مصر أنه يعي تماما أهمية التأهل لكأس العالم وسيسعى جاهدًا مع باقي أفراد طاقمه و اللاعبين لتحقيق حلم التأهل لكأس العالم 2026 .

أسفرت قرعة التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها فى كل من أمريكا، كندا والمكسيك، عن وقوع منتخبنا الوطني ضمن منافسات المجموعة الأولى مع بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون ، إثيوبيا،جيبوتي .