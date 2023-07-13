شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرى يقود هجوم الزمالك أمام الأهلى وشيكابالا أساسياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تشكيل الأبيض لمواجهة الأهلى في المباراة المقرر لها بعد قليل على استاد القاهرة الدولى ضمن مؤجلات الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

حراسة المرمى: محمد صبحى.

خط الدفاع: محمد عبد الغنى - حسام عبد المجيد – أحمد فتوح – حمزة المثلوثى.

خط الوسط: حاتم سكر – شيكابالا – إبراهيما نداى – سيد نيمار – أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم : سيف الجزيرى.

ويحتضن استاد القاهرة الدولى فى الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس مباراة القمة بين فريق الأهلى وغريمه التقليدى الزمالك فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى، فى لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات القمة على مر السنين.

التقى الأهلى والزمالك فى 125 مباراة فى الدورى المصرى قبل لقاء الليلة، حقق المارد الأحمر 48 فوزا وسجل 156 هدفا، بجانب 4 أهداف اعتبارية، وحقق الفارس الأبيض 27 فوزا وسجل 110 أهداف، فيما انتهى 50 لقاء بالتعادل.

وعبر تاريخ طويل من مباريات القمة فى الدوري، تحفل شجرة الهدافين بين الأهلى والزمالك بالعديد من الأرقام الخاصة، فقد سجل سعد رستم أول هدف للزمالك فى لقاء القمة الأول عام 1948، بينما أحرز أحمد مكاوي أول أهداف الأهلي فى شباك الزمالك فى نفس اللقاء.

سجل وجيه مصطفى نجم الأهلي أول ثنائية فى (الكلاسيكو) الثامن الذى انتهى بالتعادل (2 – 2) ، وفى المقابل أحرز سيد عطية "توتو" لاعب الأهلي أول ثلاثية (هاتريك) فى لقاءات القمة في المواجهة العاشرة عام 1954 وفاز فريقه (4 – 2).

ويعد خالد بيبو لاعب الأهلي كان الوحيد الذى أحرز رباعية فى القمة رقم 89 عام 2002، ويعد سيد الضظوي أول من أحرز هدفاً من ركلة جزاء فى القمة رقم 15 عام 1956.