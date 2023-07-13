شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحتاج الأهلي فى الصيف؟ متعب يرشح مهاجم والصقر ووليد: بديل لمعلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يرى عماد متعب نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر بحاجة ضرورية إلى التعاقد مع مهاجم في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال متعب في تصريحات عبر الاستوديو التحليلي لقناة أون تايم سبورت: "الأهلي محتاج مهاجم وأتمنى أن يكون اختيارا موفقا بلاعب يليق باسم النادي الأهلي، لو كهربا أو محمد شريف غابا عن أي لقاء الأهلي يعاني في الهجوم".

فيما يرى أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق أن الفريق الأحمر بحاجة إلى ظهير أيسر، وقال الصقر: الأهلي محتاج ظهير أيسر ومدافع وإمام عاشور إضافة فنية جيدة.

فيما قال وليد صلاح الدين لاعب القلعة الحمراء السابق: الأهلي في احتياج لمصطفى فتحي وظهير أيسر ومهاجم.

ويحتضن استاد القاهرة الدولى فى الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس مباراة القمة بين فريق الأهلى وغريمه التقليدى الزمالك فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى، فى لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات القمة على مر السنين.

التقى الأهلى والزمالك فى 125 مباراة فى الدورى المصرى قبل لقاء الليلة، حقق المارد الأحمر 48 فوزا وسجل 156 هدفا، بجانب 4 أهداف اعتبارية، وحقق الفارس الأبيض 27 فوزا وسجل 110 أهداف، فيما انتهى 50 لقاء بالتعادل.