شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات منتخب مصر فى تصفيات كأس العالم 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة تصفيات كأس العالم عن قارة إفريقيا ، عن وقوع المنتخب الوطني في مجموعة أولى تضم كلا من بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي بتصفيات كأس العالم 2026.

وتحدد القرعة مسار تصفيات القارة الأفريقية، حيث سيتم تقسيم المنتخبات الأفريقية الـ 54 إلى 9 مجموعات تضم كل منها 6 منتخبات تلعب بنظام الدوري من دورين، على أن يتأهل الأول من كل مجموعة مباشرة إلى مونديال 2026.

وتتأهل أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني في المجموعات التسعة إلى الملحق الأفريقي الذي يقام بنظام خروج المغلوب، على أن يتأهل الفائز بالملحق إلى الملحق العالمي والذي يضم 6 منتخبات، يتأهل منها 2 للمونديال.

وإليكم مواعيد تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026:

الجولة الأولى والثانية: من 13 إلى 21 نوفمبر 2023

الجولة الثالثة والرابعة: من 3 إلى 11 يونيو 2024

الجولة الخامسة والسادسة: من 17 إلى 25 مارس 2025

الجولة السابعة والثامنة: من 1 إلى 9 سبتمبر 2025

الجولة التاسعة والعاشرة: من 6 إلى 14 سبتمبر 2025

مباريات أفضل ثواني: من 10- 18 نوفمبر 2025