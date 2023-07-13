اخبار الرياضه

تعرف على مواعيد مباريات منتخب مصر فى تصفيات كأس العالم 2026

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات منتخب مصر فى تصفيات كأس العالم 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة تصفيات كأس العالم عن قارة إفريقيا ،  عن وقوع المنتخب الوطني في مجموعة  أولى تضم كلا من بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي بتصفيات كأس العالم 2026.

 

وتحدد القرعة مسار تصفيات القارة الأفريقية، حيث سيتم تقسيم المنتخبات الأفريقية الـ 54 إلى 9 مجموعات تضم كل منها 6 منتخبات تلعب بنظام الدوري من دورين، على أن يتأهل الأول من كل مجموعة مباشرة إلى مونديال 2026.

 

وتتأهل أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني في المجموعات التسعة إلى الملحق الأفريقي الذي يقام بنظام خروج المغلوب، على أن يتأهل الفائز بالملحق إلى الملحق العالمي والذي يضم 6 منتخبات، يتأهل منها 2 للمونديال.

 

وإليكم مواعيد تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026:

 

الجولة الأولى والثانية: من 13 إلى 21 نوفمبر 2023

 

الجولة الثالثة والرابعة: من 3 إلى 11 يونيو 2024

 

الجولة الخامسة والسادسة: من 17 إلى 25 مارس 2025

 

الجولة السابعة والثامنة: من 1 إلى 9 سبتمبر 2025

 

الجولة التاسعة والعاشرة: من 6 إلى 14 سبتمبر 2025

 

مباريات أفضل ثواني: من 10- 18 نوفمبر 2025

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا