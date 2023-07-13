شكرا لقرائتكم خبر عن ‎يوسف أوباما يساند الزمالك من مدرجات ستاد القاهرة فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد يوسف إبراهيم "أوباما" نجم الزمالك بمدرجات ستاد القاهرة من أجل حضور مباراة القمة، لمساندة الزمالك أمام الأهلي في مباراة الجولة الـ٣١ من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويضم التشكيل كلا من: حراسة المرمى : محمد صبحي خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني خط الوسط : أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد سيد "زيزو" - سيد عبد الله "نيمار" خط الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويحتضن استاد القاهرة الدولى فى الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس مباراة القمة بين فريق الأهلى وغريمه التقليدى الزمالك فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى، فى لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات القمة على مر السنين.

التقى الأهلى والزمالك فى 125 مباراة فى الدورى المصرى قبل لقاء الليلة، حقق المارد الأحمر 48 فوزا وسجل 156 هدفا، بجانب 4 أهداف اعتبارية، وحقق الفارس الأبيض 27 فوزا وسجل 110 أهداف، فيما انتهى 50 لقاء بالتعادل.

وعبر تاريخ طويل من مباريات القمة فى الدوري، تحفل شجرة الهدافين بين الأهلى والزمالك بالعديد من الأرقام الخاصة، فقد سجل سعد رستم أول هدف للزمالك فى لقاء القمة الأول عام 1948، بينما أحرز أحمد مكاوي أول أهداف الأهلي فى شباك الزمالك فى نفس اللقاء.

سجل وجيه مصطفى نجم الأهلي أول ثنائية فى (الكلاسيكو) الثامن الذى انتهى بالتعادل (2 – 2) ، وفى المقابل أحرز سيد عطية "توتو" لاعب الأهلي أول ثلاثية (هاتريك) فى لقاءات القمة في المواجهة العاشرة عام 1954 وفاز فريقه (4 – 2).

ويعد خالد بيبو لاعب الأهلي كان الوحيد الذى أحرز رباعية فى القمة رقم 89 عام 2002، ويعد سيد الضظوي أول من أحرز هدفاً من ركلة جزاء فى القمة رقم 15 عام 1956