شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد إحماء لاعبى الأهلي والزمالك وطاقم التحكيم قبل مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” صور إحماء لاعبي الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة بين الفريقين في الثامنة من مساء اليوم ،الخميس، بإستاد القاهرة في الدوري الممتاز.

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة القمة 126 أمام الزمالك، والتي تجمعهما على استاد القاهرة مساء اليوم الخميس ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي، محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع واليو ديانج ومحمد فخري وأفشة في الوسط وبيرسي تاو وحسين الشحات وكهربا في الهجوم.

ويشارك محمد فخري بدلاً من مروان عطية الذي يغيب عن مباراة الليلة بعد وفاة والده صباح اليوم.

فيما يضم تشكيل الزمالك ، كلاً من :

حراسة المرمى: محمد صبحى.

خط الدفاع: محمد عبد الغنى - حسام عبد المجيد – أحمد فتوح – حمزة المثلوثى.

خط الوسط: حاتم سكر – شيكابالا – إبراهيما نداى – سيد نيمار – أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم : سيف الجزيرى.

ويحتضن استاد القاهرة الدولى فى الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس مباراة القمة بين فريق الأهلى وغريمه التقليدى الزمالك فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى، فى لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات القمة على مر السنين.

.ويدير المباراة طاقم تحكيم بقيادة محمود البنا

التقى الأهلى والزمالك فى 125 مباراة فى الدورى المصرى قبل لقاء الليلة، حقق المارد الأحمر 48 فوزا وسجل 156 هدفا، بجانب 4 أهداف اعتبارية، وحقق الفارس الأبيض 27 فوزا وسجل 110 أهداف، فيما انتهى 50 لقاء بالتعادل.

وعبر تاريخ طويل من مباريات القمة فى الدوري، تحفل شجرة الهدافين بين الأهلى والزمالك بالعديد من الأرقام الخاصة، فقد سجل سعد رستم أول هدف للزمالك فى لقاء القمة الأول عام 1948، بينما أحرز أحمد مكاوي أول أهداف الأهلي فى شباك الزمالك فى نفس اللقاء.

سجل وجيه مصطفى نجم الأهلي أول ثنائية فى (الكلاسيكو) الثامن الذى انتهى بالتعادل (2 – 2) ، وفى المقابل أحرز سيد عطية "توتو" لاعب الأهلي أول ثلاثية (هاتريك) فى لقاءات القمة في المواجهة العاشرة عام 1954 وفاز فريقه (4 – 2).

ويعد خالد بيبو لاعب الأهلي كان الوحيد الذى أحرز رباعية فى القمة رقم 89 عام 2002، ويعد سيد الضظوي أول من أحرز هدفاً من ركلة جزاء فى القمة رقم 15 عام 1956.