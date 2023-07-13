شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل مباراة الأهلي والزمالك باستاد القاهرة الدولي في القمة 126 ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.

وجاء تشكيل الأهلي للمباراة كالتالي، محمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول واليو ديانج ومحمد فخري وأفشة وبيرسي تاو وحسين الشحات وكهربا.

فيما يضم تشكيل الزمالك ، كلاً من : محمد صبحى - محمد عبد الغنى - حسام عبد المجيد – أحمد فتوح – حمزة المثلوثى- حاتم سكر – شيكابالا – إبراهيما نداى – سيد نيمار – أحمد سيد "زيزو" وسيف الجزيرى.

ويدير المباراة محمود البنا، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وسامي هلهل، ومحمود ناجي حكما رابعا.

وتوج الأهلى بلقب الدورى رقم 43 فى تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء الاثنين الماضى، وقبل 3 أيام من مباراة القمة.

ويعد الأهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة في مقابل 14 لقب للزمالك وثلاثة للإسماعيلى ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والاوليمبى.

ويتربع الأهلى على صدارة أندية الدوري برصيد 75 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حقق الفوز فى 23 مباراة، وتعادل فى 6 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ54 هدفا، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً، حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

في المقابل يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 59 نقطة بعدما لعب 32 مباراة حقق الفوز في 17 لقاء وتعادل في 8 مواجهات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 49 هدفا وتلقت شباكه 30 هدفا.

التقى الأهلى والزمالك فى 125 مباراة فى الدورى المصرى قبل لقاء الليلة، حقق الأحمر 48 فوزا وسجل 156 هدفا، بجانب 4 أهداف اعتبارية، وحقق الأبيض 27 فوزا وسجل 110 أهداف، فيما انتهى 50 لقاء بالتعادل.