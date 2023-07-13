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12 لاعبا غياب فى قائمة بيراميدز أمام طلائع الجيش

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القاهرة - سامية سيد -  

يفتقد فريق نادي بيراميدز لخدمات عدد كبير من اللاعبين في مباراة طلائع الجيش في الدوري ما بين الإصابة والراحة التي منحها المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو لمجموعة من اللاعبين.

 

ويفتقد الفريق لجهود:

 

علي جبر - أحمد الشناوي - وليد الكرتي … بسبب الحصول على راحة حتى نهاية الموسم 

 

عبد الله السعيد - رمضان صبحي - شريف إكرامي - دودو الجباس - محمود دونجا - أسامة جلال - إسلام عيسى - هشام محمد - أحمد دعدور .. بسبب الإصابة وعدم الجاهزية الفنية. 

 

وكان أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة طلائع الجيش في الدوري الممتاز ويحل طلائع الجيش ضيفا على بيراميدز في الثامنة والنصف من مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة ٣٤ من بطولة الدوري.

 

وجاءت القائمة على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: يوسف نادر - عبد الرحمن أيمن 

 

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - عبد الله مجدي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمد سامي - يوسف شعبان 

 

خط الوسط: أحمد توفيق - محمد صادق - إبراهيم عادل - أوجو صامويل - محمود صابر - محمود جمال - محمود أوكا - سيف عزت - إبراهيم شتا 

 

خط الهجوم: فخري لاكاي.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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