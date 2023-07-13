شكرا لقرائتكم خبر عن 12 لاعبا غياب فى قائمة بيراميدز أمام طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
ويفتقد الفريق لجهود:
علي جبر - أحمد الشناوي - وليد الكرتي … بسبب الحصول على راحة حتى نهاية الموسم
عبد الله السعيد - رمضان صبحي - شريف إكرامي - دودو الجباس - محمود دونجا - أسامة جلال - إسلام عيسى - هشام محمد - أحمد دعدور .. بسبب الإصابة وعدم الجاهزية الفنية.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
حراسة المرمى: يوسف نادر - عبد الرحمن أيمن
خط الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - عبد الله مجدي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمد سامي - يوسف شعبان
خط الوسط: أحمد توفيق - محمد صادق - إبراهيم عادل - أوجو صامويل - محمود صابر - محمود جمال - محمود أوكا - سيف عزت - إبراهيم شتا
خط الهجوم: فخري لاكاي.
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