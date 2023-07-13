شكرا لقرائتكم خبر عن 12 لاعبا غياب فى قائمة بيراميدز أمام طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يفتقد فريق نادي بيراميدز لخدمات عدد كبير من اللاعبين في مباراة طلائع الجيش في الدوري ما بين الإصابة والراحة التي منحها المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو لمجموعة من اللاعبين.

ويفتقد الفريق لجهود:

علي جبر - أحمد الشناوي - وليد الكرتي … بسبب الحصول على راحة حتى نهاية الموسم

عبد الله السعيد - رمضان صبحي - شريف إكرامي - دودو الجباس - محمود دونجا - أسامة جلال - إسلام عيسى - هشام محمد - أحمد دعدور .. بسبب الإصابة وعدم الجاهزية الفنية.