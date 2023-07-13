رغم وفاة والده.. مروان عطية يتمسك بالمشاركة في القمة

الشارقة - اميمة ياسر - غادر مروان عطية، لاعب وسط الأهلي، معسكر الفريق صباح اليوم الخميس لتشييع جثمان والده الذي وافته المنية، بمدينة كفر الدوار، بمحافظة البحيرة.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، طلب مروان عطية من جهاز الكرة فى الاهلى التواجد بشكل طبيعي في الحسابات الفنية الخاصة بمباراة القمة الليلة، وإنه سيقوم بحضور مراسم الدفن وتقبل واجب العزاء في المقابر علي أن يعود بعدها إلي معسكر الفريق في القاهرة.

وترك جهاز الكرة فى الأهلى مصير مروان عطية للجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر للبت في مشاركة اللاعب من عدمها.

وتحرك مروان عطية من القاهرة متجها إلى كفر الدوار من أجل المشاركة في الجنازة، على أن يعود إلى المعسكر عقب انتهاء مراسم الدفن.

ويلتقى الأهلى والزمالك، في الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس، فى مباراة مؤجلة من الجولة 31 بالدورى المصرى،