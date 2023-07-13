التشكيل الرسمي لقمة الأهلي والزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق لمباراة الزمالك التي تجمع بين الفريقين مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة 31 من بطولة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – محمد هاني.

الوسط: أليو ديانج – محمد فخري – محمد مجدي أفشة – بيرسي تاو – حسين الشحات.

الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر ومحمد شريف ومحمد الضاوي كريستو وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا.

على الجانب الأخر، أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الأهلي المقرر لها مساء اليوم الخميس في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

و يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني

خط الوسط : أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد سيد "زيزو" - سيد عبد الله "نيمار"

خط الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومصطفى الزناري ومحمد طارق ومحمد أشرف "روقا" وعمر جابر وعمرو السيسي وأحمد عبد الرحيم " إيشو" ومحمد صلاح وناصر منسي .