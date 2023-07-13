الأهلي يباغت الزمالك بهدف مبكر .. القمة 126

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم النادي الأهلي على الزمالك بالهدف الأول ، عند الدقيقة الثانية من بداية اللقاء خلال اللقاء المقام بينهما على ستاد القاهرة الدولي والمؤجل من الجولة 31 للدوري الممتاز.

سجل حسين الشحات هدف الأحمر المبكر في اللقاء.





وجاء تشكيل الأهلي في اللقاء على النحو التالي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – محمد هاني.

الوسط: أليو ديانج – محمد فخري – محمد مجدي أفشة – بيرسي تاو – حسين الشحات.

الهجوم: محمود كهربا.

بينما تضم مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر ومحمد شريف ومحمد الضاوي كريستو وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا.

ويخوض الأهلي لقاء القمة 126 بعد ضمان حصوله على بطولة الدوري الممتاز للمرة 43 في تاريخه ، باحتلاله صدارة ترتيب المنافسات برصيد 75 نقطة ، بينما يأتي الزمالك ثالثًا بـ 59 نقطة.

فيما تضم قائمة الأحمر للمواجهة كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير

خط الدفاع: علي معلول وخالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو وحسين الشحات ومحمد الضاوي كريستو وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا ومحمد فخري.

خط الهجوم: محمد شريف ومحمود عبد المنعم كهربا.