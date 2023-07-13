الأهلى والزمالك.. أرقام قياسية لـ "بطل الدوري" قبل الكلاسيكو

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض السويسري مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الكرة الاول بالنادى الاهلى مباراة مرتقبة امام غريمه التقليدي الزمالك لحساب الجولة 31 التى تجمع الفريقين على ستاد القاهرة الدوري ببطولة الدوري المصري الممتاز.

‏أرقام الأهلي فى الدوري المصري

خاض فريق الكرة الاول بالنادى الاهلى تحت القيادة الفنية للسويسري مارسيل كولر 29 مباراة بالدوري المصري حقق الفوز فى 23 لقاءً، وتعادل فى 6 مواجهات، ولم يتلقى أى هزيمة، وسجل لاعبوه 54 هدفاً وتلقت شباكهم 7 أخرين.

وتنطلق صافرة أحداث مباراة الأهلى والزمالك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولي، وتذاع مباراة الأهلى والزمالك على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصرى لجميع مباريات بطولة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر.

ويستمتع على معلول الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بالنادى الاهلي بأرقاما قياسية مميزة بعد تقديمه لمستويات أكثر من رائعة منذ إلتحاقه بصفوف القلعة الحمراء.

نتائج الاهلي تحت صافرة محمود البنا

وأسند الحكم محمود البنا للنادى الاهلى 46 مباراة بمختلف البطولات سواء على مستوى الدوري أو كأس مصر فاستطاع الأحمر من خلالها تحقيق الفوز فى 35 لقاء، ولقى الخسارة فى 3 مواجهات، وتعادل 8 اخرين، وحصل على 10 ركلات جزاء ترجيحية، بجانب تعرض لاعو القلعة الحمراء لـ 3 بطاقات حمراء.

نتائج الزمالك تحت صافرة محمود البنا

وأدار محمود البنا 31 مباراة لنادى الزمالك للنادى بمختلف البطولات ، فتمكن الأبيض الانتصار فى 18 لقاء، ولقى الخسارة فى 6 مواجهات، وتعادل 7 أخرين وحصل على 12 ركلة جزاء ترجيحية، بجانب تعرض لاعبو الفارس الأبيض لـ 3 بطاقات حمراء.

ويتواجد صراع تهديفي بين أحمد سيد زيزو نجم الزمالك الذي سجل 12 هدفاً ويحتل وصافة هدافي الدوري هذا الموسم بينما يعول الأهلي على قدرات محمود عبد المنعم كهربا ومحمد شريف هداف الفريق في الدوري برصيد 9 أهداف.

وعلى صعيد القيمة التسويقية، يتفوق الأهلي إجمالاً برصيد 29.6 مليون يورو مقابل 19.83 مليون يورو للزمالك بينما يبقى زيزو الأعلى تسويقياً بين لاعبي الفريقين بواقع 5 ملايين يورو متفوقاً على ديانج الذي تبلغ قيمته التسويقية 4.5 مليون يورو.