الأهلي والزمالك.. المارد الأحمر ما زال متقدمًا بهدف بعد مرور 30 دقيقة

ياسر رشاد - القاهرة - مرور نصف ساعة وما زال فريق الكرة بالنادي الأهلي متقدمًا بهدف دون رد، على غريمة التقليدي الزمالك، في المواجهة المرتقبة التي تجمعهما حاليًا بالجولة الــ31 من الدوري المصري.

هدف حسين الشحات..

تمكن حسين الشحات من تسجيل هدف الأهلي الأول فى الدقيقة الثانية من بداية المباراة عن طريق تسديدة صاروخية من جهة اليمين ليحرز التقدم للأحمر مبكرًا.

صاروخية قفشة..

وفي الدقيقة الثانية والنصف من مباراة القمة الـ 126 بين الأهلي والزمالك وعن طريق هجمة مرتدة منظمة من لاعبي الأحمر وبتمريرة سحرية من أليو ديانج لاعب وسط الشياطين الحمر لزميله قفشة ليسدد الكرة اتجاه مرمى محمد صبحي حارس الزمالك ليتعاطف معها القائم لتحرمه من تسجيل الهدف الثاني لأبناء القلعة الحمراء.

وتوج الأهلى بلقب الدورى رقم 43 فى تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء الإثنين الماضي، وقبل 3 أيام من مباراة القمة ضد الزمالك الخميس، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ31 من عمر مسابقة الدورى المصري.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – محمد هاني.

الوسط: أليو ديانج – محمد فخري – محمد مجدي أفشة – بيرسي تاو – حسين الشحات.

الهجوم: محمود كهربا.