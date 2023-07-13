تشكيل الزمالك لمباراة الأهلي بالدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الكولمبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأول بنادى الزمالك تشكيلة الأبيض لملاقاة نظيره الأهلى فى المباراة التى تجمعهما بعد قليل ضمن منافسات الجولة الـ31 المؤجلة من بطولة الدوري المصري.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي في الدوري المصري:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد - محمد عبدالغني.

خط الوسط : أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد سيد "زيزو" - سيد عبدالله "نيمار".

خط الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - محمود عبدالرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومصطفى الزناري ومحمد طارق ومحمد أشرف "روقا" وعمر جابر وعمرو السيسي وأحمد عبدالرحيم " إيشو" ومحمد صلاح وناصر منسي.

من المقرر أن تنطلق صافرة بدء المباراة في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 9:30 بتوقيت أبوظبي، 7:30 بتوقيت السودان، 6:30 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

ستكون مباراة القمة منقولة عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية المصرية والحاصلة على حقوق نقل الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.