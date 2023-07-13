تغيير مسمى دوري السوبر الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم “ الكاف ” تغيير مسمي بطولة دوري السوبر الأفريقي في نسخته الأولي بعد طلب الاتحاد الأوروبي .

وقال موتسيبي : النسخة الأولي من دوري السوبر الإفريقي تطلق يوم 21 أكتوبر المقبل بمشاركة 8 أندية أفريقية علي ان يكون نسختها المستقبلية أكبر وبمشاركة عدد أكبر من الأندية.

وأضاف : سيتم تغيير إسم بطولة دوري السوبر الإفريقي الي الدوري الإفريقي بسبب رغبة أوروبا في نسيان مشروع دوري السوبر الأوروبي الذي قاضه نادي ريال مدريد وتم الاتفاق علي إلغاء المشروع .

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، تأجيل موعد انطلاق قرعة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

كان مقررًا أن تنطلق قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتم تأجيل موعد القرعة لمدة 30 دقيقة، بسبب بعض المشاكل التقنية الخاصة بعملية القرعة.

ويتواجد منتخب مصر في التصنيف الأول بالقرعة المؤهلة للمونديال.