عاجل .. انطلاق قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت منذ لحظات صافرة بداية مواجهة قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك المقامة على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، في لقاء مؤجل من الجولة 31 للدوري الممتاز الذي حسم الأحمر لقبه.





ويذاع اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية على صعيدي الندية والمنتخبات.

ويخوض الأهلي اللقاء بعد حسمه للقب رقم 43 مستفيداً من خسارة بيراميدز أقرب ملاحقيه على الصدارة أمام سيراميكا كليوباترا أخيراً، بينما يأتي الزمالك ثالثاً برصيد 59 نقطة.

وجاء تشكيل الأهلي في اللقاء كما يلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: علي معلول – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – محمد هاني.

الوسط: أليو ديانج – محمد فخري – محمد مجدي أفشة – بيرسي تاو – حسين الشحات.

الهجوم: محمود كهربا.

بينما ضمت القائمة .. حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير

خط الدفاع: علي معلول وخالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو وحسين الشحات ومحمد الضاوي كريستو وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا ومحمد فخري.

خط الهجوم: محمد شريف ومحمود عبد المنعم كهربا.

بينما جاء تشكيل الزمالك كما يلي ..

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني

خط الوسط : أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد سيد "زيزو" - سيد عبد الله "نيمار"

خط الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وجاءت قائمة الأبيض كما يلي ..

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبدالغني - حسام عبدالمجيد - محمد طارق - مصطفى الزناري أحمد فتوح - حاتم سكر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"- أحمد عبدالرحيم " ايشو" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - محمد صلاح.