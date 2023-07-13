اخبار الرياضه

الأهلي والزمالك.. القائم يحرم قفشة من هدف ثان للأحمر

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة -  أطلق محمد مجدي قفشة تسديدة صاروخية رائعة تجاه مرمى نادي الزمالك ولكن اصطدمت بالقائم الأيمن لفريق الزمالك في المباراة التي تجمعهما حاليًا بالجولة الـ 31 المؤجلة ببطولة .

وشهدت الدقيقة 2.30 من انطلاق صافرة أحداث لقاء القمة الـ 126 التي تجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك هجمة مرتدة من لاعبي الأحمر وبتمريرة سحرية من أليو ديانج لاعب وسط الشياطين الحمر لزميله قفشة ليسدد الكرة اتجاه مرمى محمد صبحي حارس الزمالك ليتعاطف معها القائم لتحرمه من تسجيل الهدف الثاني لأبناء القلعة الحمراء.

ويعد الأهلي البطل التاريخي للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة في مقابل 14 لقبًا للزمالك وثلاثة للإسماعيلي ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والأوليمبي.  

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا