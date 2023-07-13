القمة 126.. ثلاثية الشحات ومعلول تمنح الأهلي تقدمًا مستحقًا على الزمالك بالشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - تقدَّم النادي الأهلي على نظيره الزمالك بثلاثية من دون ردَّ، بعد انتهاء الشوط الأول من اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في مواجهة مؤجلة من الجولة 31 للدوري الممتاز.





جاء الهدف الأول عند الدقيقة الثانية من بداية اللقاء عبر حسين الشحات، قبل أن يضاعف اللاعب ذاته النتيجة عند الدقيقة 36 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وقع على معلول الظهير الأيسر على ثالث أهداف الأحمر في المواجهة عند الوقت البديل للشوط الأول.

يخوض الأهلي اللقاء بعد حسمه بطولة الدوري الممتاز واعتلاء صدارة الترتيب برصيد 75 نقطة، بينما يأتي الزمالك ثالثًا برصيد 59 نقطة.

ويأتي تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول – محمد عبدالمنعم – ياسر إبراهيم – محمد هاني.

الوسط: أليو ديانج – محمد فخري – محمد مجدي أفشة – بيرسي تاو – حسين الشحات.

الهجوم: محمود كهربا.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وخالد عبدالفتاح ورامي ربيعة وأحمد عبدالقادر ومحمد شريف ومحمد الضاوي كريستو وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا.

وتضم قائمة المارد الأحمر للمواجهة كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير

خط الدفاع: علي معلول وخالد عبدالفتاح وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبدالقادر وبيرسي تاو وحسين الشحات. ومحمد الضاوي كريستو وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا ومحمد فخري.

خط الهجوم: محمد شريف ومحمود عبدالمنعم كهربا.

وضم تشكيل الزمالك الأساسي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد - محمد عبدالغني.

خط الوسط: أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد سيد "زيزو" - سيد عبدالله "نيمار".

خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - محمود عبدالرازق "شيكابالا".

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبدالغني - حسام عبدالمجيد - محمد طارق - مصطفى الزناري أحمد فتوح - حاتم سكر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"- أحمد عبدالرحيم " ايشو" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - محمد صلاح.