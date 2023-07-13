الاهلي يتفق مع محرز وجوارديولا يحدد اجتماع طارئ

ياسر رشاد - القاهرة - اتفق الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي السعودي مع اللاعب الجزائري رياض محرز، نجم فريق نادي مانشستر سيتي لدعم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

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الأهلي يتفق مع رياض محرز

أكدت تقارير إنجليزية أن أهلي جدة حسم الاتفاق بشكل رسمي مع رياض محرز ويتبقى فقط التوقيع الرسمي على عقود الانتقال، وذلك بعد موافقة اللاعب على التواجد في الدوري السعودي للمحترفين بالموسم المقبل.

ليحدد المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي اجتماع مع اللاعب لتحديد مستقبله مع السيتيزنس.

موقف مانشستر سيتي من رحيل رياض محرز

يوافق مانشستر سيتي على رحيل رياض محرز مقابل مبلغ مالي جيد في انتقالات يونيو الجاري، لكن لا يوافق جوارديولا على رحيل اللاعب بعدما كان يعتمد عليه بشكل كبير في المباريات الاخيره.

ينتهي عقد رياض محرز مع مانشستر سيتي في يونيو من عام 2025، ويتبقى له موسمين مع السيتيزنس، وحصد اللاعب مع الفريق ثلاثية الموسم الماضي بالدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا.

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