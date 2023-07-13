النصر يقدم عرض ضخم لضم أوتافيو

ياسر رشاد - القاهرة - قدم نادي النصر السعودي عرضًا رسميًا لضم اللاعب البرتغالي أوتافيو سيلفا نجم الفريق الاول لكرة القدم بنادي بورتو، لدعم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

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النصر يتفق مع أوتافيو

وافق أوتافيو على عرض النصر، ويرغب اللاعب في خوض تجربه بالدوري السعودي للمحترفين بالموسم المقبل، خاصة بعد المبلغ الضخم الذي عرضه العالمي لصم اللاعب صاحب الـ 28 عام.

عرض نادي النصر مبلغ 15 مليون يورو كراتب سنوي لـ أوتافيو، مقابل توقيع اللاعب على عقود لمدة ثلاثة مواسم.

ينتهي عقد أوتافيو مع نادي بورتو في 30 يونيو 2025، ويتبقى له موسمين مع الفريق البرتغالي.

وصلت القيمة التسويقية للاعب البرتغالي 35 مليون يورو، شارك اللاعب خلال مسيرته في 372 مباراة، وسجل 47 هدف وتمكن من صناعة 90 هدف، بواقع 26.103 دقيقة لعب فيها خلال مسيرته حتى الآن كأساسي وبديل.

يستعد نادي النصر حاليًا لمواجهة مهمة أمام فريق فيرينسي البرتغالي قي ثاني المباريات الودية بمعسكر الفريق في البرتغال، بعدما حقق الانتصار في المواجهة الماضية أمام فريق فيلدين النمساوي.

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