جمهور الزمالك يهاجم أوسوريو واللاعبين بعد شوط أمام الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - هاجم جمهور الزمالك المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفارس الأبيض ولاعبي الفريق الاول، بعد مرور شوط وحيد أمام النادي الاهلي، في المواجهة الجارية بين الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في لقاء من ضمن مؤجلات الجولة 31 من الدوري الممتاز.

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جمهور الزمالك يهاجم أوسوريو واللاعبين

انتقد جمهور الزمالك طريقة لعب أوسوريو ومستوى اللاعبين في الشوط الاول أمام الأهلي، وذلك بعد التبديلات في تشكيل الفارس الأبيض وتغير مهام بعض اللاعبين.

بدأ الزمالك مباراة الاهلي بتشكيل مكون من محمد صبحي في حراسة المرمى، وحمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد ومحمد عبد الغني في خط الدفاع، بينما كان الاعتماد على حاتم سكر في مركز الظهير الأيسر مفضلًا تواجده عن أحمد فتوح الذي تواجد في وسط الملعب المدافع للمرة الاولى في مسيرته.

كما اعتمد أوسوريو على سيد عبد الله نيمار في الجانب الأيسر على عكس قدمه اليمنى، حيث كان يلعب في الجانب الأيمن بالفترة الماضية، تواجد أحمد سيد "زيزو" في مركز صانع الالعاب مع إبراهيما نداي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا".

وتواجد سيف الدين الجزيري في مركز قلب الهجوم وفضل تواجد ناصر منسي على مقاعد البدلاء، بالرغم من تألقه في المباريات الماضية.

يمتلك الزمالك على مقاعد البدلاء كل من محمد عواد ومصطفى الزناري ومحمد طارق ومحمد أشرف "روقا" وعمر جابر وعمرو السيسي وأحمد عبد الرحيم " إيشو" ومحمد صلاح وناصر منسي.

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