عاجل.. تشكيل الأهلي أمام الزمالك في القمة 126

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الأساسي لملاقاة الزمالك التي تجمع بين الفريقين مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي في تمام الثامنة والنصف مساءً، ضمن الجولة 31 من بطولة الدوري الممتاز.





وجاء تشكيل الأهلي كما يلي: حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول – محمد عبدالمنعم – ياسر إبراهيم – محمد هاني.

الوسط: أليو ديانج – محمد فخري – محمد مجدي أفشة – بيرسي تاو – حسين الشحات.

الهجوم: محمود كهربا.

يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وخالد عبدالفتاح ورامي ربيعة وأحمد عبدالقادر ومحمد شريف ومحمد الضاوي كريستو وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا.

يخوض الأهلي لقاء الليلة بعد ضمان حصوله على بطولة الدوري الممتاز للمرة 43 في تاريخه، باحتلاله صدارة ترتيب المنافسات برصيد 75 نقطة، بينما يأتي الزمالك ثالثًا بـ 59 نقطة.

وتضم قائمة الأحمر للمواجهة كلًّا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير.

خط الدفاع: علي معلول وخالد عبدالفتاح وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبدالقادر وبيرسي تاو وحسين الشحات ومحمد الضاوي كريستو وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا ومحمد فخري.

خط الهجوم: محمد شريف ومحمود عبدالمنعم كهربا.

بينما جاءت قائمة فريق الزماك للقاء على النحو الآتي ..

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبدالغني - حسام عبدالمجيد - محمد طارق - مصطفى الزناري أحمد فتوح - حاتم سكر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"- أحمد عبدالرحيم " ايشو" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - محمد صلاح.