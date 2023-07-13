“الفار” يمنح الزمالك ركلة جزاء أمام الأهلي وزيزو يقلص الفارق

ياسر رشاد - القاهرة - قلص الزمالك الفارق بتسجيله الهدف الأول من ركلة جزاء أمام الأهلي في المواجهة المقامة بينهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

أحمد زيزو سجل هدف الزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة 66 من عمر المباراة بعدما رجع محمود البنا إلى تقنية الفيديو للتأكد من صحة ركلة الجزاء بعد سقوط زيزو داخل منطقة الجزاء بعد عرقلة من جانب دفاع الأهلي.

أجرى الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة خوان كارلوس أوسوريو 4 تغييرات مع بداية الشوط الثاني وغادر محمودعبدالرازق شيكابالا وحسام عبدالمجيد وحاتم سكر ونيمار، بينما شارك عمر جابر وعمرو السيسي وأشرف روقا ومحمد طارق.

وأنهى الأهلي الشوط الأول متقدما بثلاثية نظيفة على الزمالك حيث افتتح حسين الشحات أهداف الأهلي في الدقيقة الثانية مع بداية المباراة من تسديدة قوية، ثم عزز بهدف ثاني في الدقيقة 36 من تسديدة أخرى من خارج منطقة الجزاء.

وقبل نهاية الشوط الأول عزز علي معلول تقدم الأهلي بتسجيله هدف ثالث من تسديدة من خارج منطقة الجزاء لينهي الأحمر الشوط الأول متفوقا بثلاثية مستحقة على الأبيض.

وحسم النادي الأهلي لقب الدوري المصري في الموسم الحالي ليضيف اللقب رقم 43 في تاريخه، بينما يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 59 نقطة بفارق 16 نقطة عن الأهلي.