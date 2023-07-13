شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يسجل الهدف الأول للزمالك فى شباك الأهلى من ركلة جزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل أحمد سيد زيزولاعب الزمالك الهدف الأول لفريقه في شباك الأهلى من ركلة جزاء بالدقيقة 68 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً في القمة 126 والتي تجمعهما على استاد القاهرة ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

واحتسب محمود البنا ركلة جزاء للزمالك بعد اللجوء لتقنية الفيديو، نتيجة احتكاك أليوديانج بزيزو.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي، محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع واليود يانج ومحمد فخري وأفشة في الوسط وبيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا في الهجوم.

وتواجد على دكة بدلاء الأهلي كلا من، علي لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر ومحمد شريف ومحمد الضاوي كريستو وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا.

فيما جاء تشكيل الزمالك كالتالي، محمد صبحى في حراسة المرمى، محمد عبد الغنى - حسام عبد المجيد – أحمد فتوح – حمزة المثلوثى في الدفاع، حاتم سكر – شيكابالا – إبراهيما نداى – سيد نيمار – أحمد سيد "زيزو" في الوسط، سيف الجزيرى في الهجوم.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومصطفى الزناري ومحمد طارق ومحمد أشرف "روقا" وعمر جابر وعمرو السيسي وأحمد عبد الرحيم " إيشو" ومحمد صلاح وناصر منسي .