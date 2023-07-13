شكرا لقرائتكم خبر عن مشجع زملكاوى من ذوى الاحتياجات يصلى بين الشوطين فى مباراة القمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أحد مسجعى الزمالك من ذوى الاحتياجات الخاصة، على أداء الصلاة خلال مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، المقامة حاليا بينهما على استاد القاهرة الدولى، في إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الواحد والثلاثين من الدورى.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي، محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع واليود يانج ومحمد فخري وأفشة في الوسط وبيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا في الهجوم.

وتواجد على دكة بدلاء الأهلي كلا من، علي لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر ومحمد شريف ومحمد الضاوي كريستو وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا.

فيما جاء تشكيل الزمالك كالتالي، محمد صبحى في حراسة المرمى، محمد عبد الغنى - حسام عبد المجيد – أحمد فتوح – حمزة المثلوثى في الدفاع، حاتم سكر – شيكابالا – إبراهيما نداى – سيد نيمار – أحمد سيد "زيزو" في الوسط، سيف الجزيرى في الهجوم.

وتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كل من، محمد عواد ومصطفى الزناري ومحمد طارق ومحمد أشرف "روقا" وعمر جابر وعمرو السيسي وأحمد عبد الرحيم " إيشو" ومحمد صلاح وناصر منسي .