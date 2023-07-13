شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يمدد عقد عمورى لمدة 5 مواسم قادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مدد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى تعاقد اللاعب عمر فتحى " عمورى " مواليد 2005 أحد أبرز أبناء النادى الصاعدين و ذلك بعقد يمتد لمدة خمس مواسم قادمة .

ووافق عمورى على تمديد تعاقده مع نادى الاتحاد السكندرى عقب الجلسة التي عُقدت معه بحضور رئيس النادى ووالد اللاعب وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل التعاقد الجديد.

ويحرص مجلس إدارة النادى على تمديد و تجديد التعاقد مع العناصر المميزة و الواعدة من قطاع الناشئين في إطار سياسة المجلس التي تهدف إلى دعم أبناء زعيم الثغر الصاعدين و توفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى لفريق الكرة .

فى سياق مختلف أنهى مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى إجراءات فسخ وإنهاء التعاقد مع اللاعب الأوغندى جافين كيزيتو، بالتراضى بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني خلال الفترة الماضية.

وانضم "كيزيتو" إلى صفوف زعيم الثغر مطلع هذا الموسم، وعقب الرؤية الفنية للجهاز الفنى بقيادة الصربى زوران تم إنهاء التعاقد مع اللاعب بالتراضى.