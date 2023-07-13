شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتقدم على الزمالك بثلاثية نظيفة فى الشوط الأول بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك المقامة حالياً باستاد القاهرة الدولي في القمة 126 ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري بتقدم الأحمر بثلاثية نظيفة.

عكس المتوقع ، جاءت بداية المباراة بشكل حماسي من جانب الأهلي وسجل حسين الشحات هدفاً من تسديدة قوية في الدقيقة الثانية ، وواصل الأحمر الهجوم ولم يتراجع عقب الهدف وكاد أفشة يُسجل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة الرابعة بعدما سدد كرة قوية أرتطمت بالقائم بدلاً من أن تسكن الشباك.

تراجع أداء الأهلي وأن كانت السيطرة مازالت له في أول 10 دقائق تقريباً قبل أن يتحرر الزمالك تدريجياً من أسلوبه الدفاعي ويتسلم سيف الجزيري كرة من تمريرة خاطئة لـ ديانج لكنه سددها بعيداً عن الشباك.

عاد الأهلي للسيطرة على مجريات اللقاء وأنقذ حاتم سكر هدف مُحقق للأهلي في الدقيقة 20 بعدما تلقى كهربا كرة جيدة من الشحات وسدد الكرة لكن حاتم سكر يتدخل وينقذ الموقف.

واصل الأهلي السيطرة على اللقاء فيما إعتمد الزمالك على الهجمات المرتدة التى تعامل معها دفاع كولر بشكل جيد ، ونجح حسين الشحات في تسجيل هدف ثان للأهلي في الدقيقة 36 من تسديدة صاروخية تسكن شباك محمد صبحي.

بعد الهدف ، حاول الزمالك العودة للمباراة عن طريق الجزيري وتعرض كهربا لإصابة تلقى على أثرها العلاج واستكمل المشاركة في المباراة ،وأشهر البنا بطاقة صفراء لحسام عبد المجيد في الدقيقة 43 للخشونة مع حسين الشحات.

الدقائق الأخيرة من الشوط الأول شهدت سيطرة تامة من الأهلي وسجل علي معلول الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعدما سدد كرة قوية سكنت شباك صبحي وتواصل الأداء القوي من الأهلي والتراجع من الزمالك لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثية نظيفة.

وجاء تشكيل الأهلي للمباراة كالتالي، محمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول واليو ديانج ومحمد فخري وأفشة وبيرسي تاو وحسين الشحات وكهربا.

فيما يضم تشكيل الزمالك ، كلاً من : محمد صبحى - محمد عبد الغنى - حسام عبد المجيد – أحمد فتوح – حمزة المثلوثى- حاتم سكر – شيكابالا – إبراهيما نداى – سيد نيمار – أحمد سيد "زيزو" وسيف الجزيرى.

ويدير المباراة محمود البنا، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وسامي هلهل، ومحمود ناجي حكما رابعا.

وتوج الأهلى بلقب الدورى رقم 43 فى تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء الاثنين الماضى، وقبل 3 أيام من مباراة القمة.

ويعد الأهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة في مقابل 14 لقب للزمالك وثلاثة للإسماعيلى ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والاوليمبى.

ويتربع الأهلى على صدارة أندية الدوري برصيد 75 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حقق الفوز فى 23 مباراة، وتعادل فى 6 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ54 هدفا، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً، حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

في المقابل يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 59 نقطة بعدما لعب 32 مباراة حقق الفوز في 17 لقاء وتعادل في 8 مواجهات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 49 هدفا وتلقت شباكه 30 هدفا.

التقى الأهلى والزمالك فى 125 مباراة فى الدورى المصرى قبل لقاء الليلة، حقق الأحمر 48 فوزا وسجل 156 هدفا، بجانب 4 أهداف اعتبارية، وحقق الأبيض 27 فوزا وسجل 110 أهداف، فيما انتهى 50 لقاء بالتعادل.



