شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يسجل ثالث أهداف الأهلى فى الزمالك بالقمة 126 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل علي معلول لاعب الأهلي الهدف الثالث لفريقه في مرمى الزمالك في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من عمر مباراة القمة 126 والتي تجمعهما مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي، محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع واليود يانج ومحمد فخري وأفشة في الوسط وبيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا في الهجوم.

وتواجد على دكة بدلاء الأهلي كلا من، علي لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر ومحمد شريف ومحمد الضاوي كريستو وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا.

فيما جاء تشكيل الزمالك كالتالي، محمد صبحى في حراسة المرمى، محمد عبد الغنى - حسام عبد المجيد – أحمد فتوح – حمزة المثلوثى في الدفاع، حاتم سكر – شيكابالا – إبراهيما نداى – سيد نيمار – أحمد سيد "زيزو" في الوسط، سيف الجزيرى في الهجوم.

وتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كل من، محمد عواد ومصطفى الزناري ومحمد طارق ومحمد أشرف "روقا" وعمر جابر وعمرو السيسي وأحمد عبد الرحيم " إيشو" ومحمد صلاح وناصر منسي .



