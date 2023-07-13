شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات رجل مباراة الأهلي والزمالك فى قمة الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل حسين الشحات، لاعب الأهلي، على لقب رجل مباراة فريقه أمام الزمالك في قمة الكرة المصرية التي أقيمت مساء اليوم الخميس في الدوري، والتي فاز فيها الأهلي بأربعة أهداف لهدف.

حقق فريق الأهلي فوزاً كبيراً على الزمالك بأربعة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد القاهرة الدولى فى القمة 126، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى المصرى.

سجل رباعية الأهلي حسين الشحات في الدقيقتين 2 و36 وعلى معلول في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ومحمد شريف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، وسجل زيزو هدف الزمالك في الدقيقة 68 من ضربة جزاء.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 78 نقطة ويواصل على تربعه على عرش بطولة الدوري التى حسمها الأحمر مؤخراً بشكل رسمي ، فيما يتوقف رصيد الزمالك عند 59 نقطة ويبقي في المركز الثالث.

وخاض الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى ومحمد هانى وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلى معلول واليو ديانج ومحمد فخرى وأفشة وبيرسى تأو وحسين الشحات وكهربا.

فيما ضم تشكيل الزمالك، كلاً من: محمد صبحى- محمد عبد الغنى - حسام عبد المجيد – أحمد فتوح – حمزة المثلوثى- حاتم سكر – شيكابالا – إبراهيما ندأى – سيد نيمار – أحمد سيد "زيزو" وسيف الجزيرى .

وأدار المباراة محمود البنا وعاونه كل من محمود أبو الرجال وسامى هلهل، ومحمود ناجى حكما رابعا.