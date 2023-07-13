شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة حماسية بين نتاليا ومايا بطلتى العالم فى لعبة تيك بول بـ مهرجان العلمين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مهرجان العلمين مساء اليوم، الخميس، مباراة حماسية بين نتاليا ومايا بطلتى العالم فى لعبة تيك بول بحضور نجوم الرياضة، على ملعب الشاطئية بـ نورث سكوير، حيث إن الحضور مجانى من خلال شركة تذكرتى لتنظيم عملية الدخول.

ومن المقرر أن يقام غدا الجمعة مباراة كرة شاطئية لتحدى الجيل الذهبى بمشاركة عدد من نجوم كرة القدم أبرزهم، عماد متعب وحازم إمام وأحمد حسن ومحمد فضل وسيد معوض.

وتتضمن الفعاليات أيضا عرض أزياء لـ"مايكل سينكو"، وحفلات موسيقية وغنائية لعدد كبير من نجوم الوطن العربى، وهي: حفل للموسيقار الكبير عمر خيرت والنجمة إليسا وحفل للنجم تامر حسنى، بالإضافة إلى حفل للفنان راغب علامة والنجمة نانسى عجرم، والفنانة أنغام وفرقة كايروكى وحفل لمغنى الراب العالمى RUSS.

ومن المقرر أن تشهد الفعاليات فى آخر أيام مهرجان العلمين الجديدة، انطلاق حفل Al Alamein Awards، لتكريم أفضل المبدعين فى الوطن العربى، وتتويج الفائزين فى الموسم.

يذكر أن مدينة العلمين الجديدة تقدم تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية والتى تعرف بمدينة الفنون، والتى تبنى على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوى على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح رومانى مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديوهات ومتحف ومكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة فى المنطقة للحفاظ على الطابع التراثى لمدينة العلمين.

وتشارك كبرى شركات التنظيم والحفلات بمصر والوطن العربى فى تنظيم مهرجان العلمين الجديدة، حيث تقام الأحداث والفعاليات بثلاث مناطق رئيسية على مستوى المدينة بأكملها على مدار الساعة مع توافر كافة الخدمات العامة بأعلى معايير دولية، بما يتناسب مع تصميم المدينة وفقا للمعايير العالمية بما يسمى مدينة الجيل الرابع.



مباراة حماسية بين نتاليا ومايا بطلتا العالم فى مهرجان العلمين (1)



مباراة حماسية بين نتاليا ومايا بطلتا العالم فى مهرجان العلمين (2)



مباراة حماسية بين نتاليا ومايا بطلتا العالم فى مهرجان العلمين (3)



مباراة حماسية بين نتاليا ومايا بطلتا العالم فى مهرجان العلمين (4)



مباراة حماسية بين نتاليا ومايا بطلتا العالم فى مهرجان العلمين (5)



مباراة حماسية بين نتاليا ومايا بطلتا العالم فى مهرجان العلمين (6)



مباراة حماسية بين نتاليا ومايا بطلتا العالم فى مهرجان العلمين (7)



مباراة حماسية بين نتاليا ومايا بطلتا العالم فى مهرجان العلمين (8)



مباراة حماسية بين نتاليا ومايا بطلتا العالم فى مهرجان العلمين (9)



مباراة حماسية بين نتاليا ومايا بطلتا العالم فى مهرجان العلمين (10)



مباراة حماسية بين نتاليا ومايا بطلتا العالم فى مهرجان العلمين (11)



مهرجان العلمين



مهرجان العلمين



مباراة حماسية بين نتاليا ومايا بطلتا العالم فى مهرجان العلمين (14)



مباراة حماسية بين نتاليا ومايا بطلتا العالم فى مهرجان العلمين (15)



مهرجان العلمين



مباراة حماسية بين نتاليا ومايا بطلتا العالم فى مهرجان العلمين (17)



مباراة حماسية بين نتاليا ومايا بطلتا العالم فى مهرجان العلمين (18)



مهرجان العلمين



مهرجان العلمين



مهرجان العلمين (21)



مباراة حماسية بين نتاليا ومايا بطلتا العالم فى مهرجان العلمين (22)



مهرجان العلمين (23)



مباراة حماسية بين نتاليا ومايا بطلتا العالم فى مهرجان العلمين (24)



مباراة حماسية بين نتاليا ومايا بطلتا العالم فى مهرجان العلمين (25)



مباراة حماسية بين نتاليا ومايا بطلتا العالم فى مهرجان العلمين (26)



مهرجان العلمين (27)



مهرجان العلمين (28)



مهرجان العلمين (29)



مهرجان العلمين (30)



مهرجان العلمين (31)



مباراة حماسية بين نتاليا ومايا بطلتا العالم فى مهرجان العلمين (32)



مهرجان العلمين (33)



مهرجان العلمين (34)



مباراة حماسية بين نتاليا ومايا بطلتا العالم فى مهرجان العلمين (35)



مهرجان العلمين (36)



مهرجان العلمين (37)



مباراة حماسية بين نتاليا ومايا بطلتا العالم فى مهرجان العلمين (38)



مباراة حماسية بين نتاليا ومايا بطلتا العالم فى مهرجان العلمين (39)



مباراة حماسية بين نتاليا ومايا بطلتا العالم فى مهرجان العلمين (40)



مباراة حماسية بين نتاليا ومايا بطلتا العالم فى مهرجان العلمين (41)



مباراة حماسية بين نتاليا ومايا بطلتا العالم فى مهرجان العلمين (42)



مباراة حماسية بين نتاليا ومايا بطلتا العالم فى مهرجان العلمين (43)



مباراة حماسية بين نتاليا ومايا بطلتا العالم فى مهرجان العلمين (44)



مباراة حماسية بين نتاليا ومايا بطلتا العالم فى مهرجان العلمين (45)



مباراة حماسية بين نتاليا ومايا بطلتا العالم فى مهرجان العلمين (46)



مباراة حماسية بين نتاليا ومايا بطلتا العالم فى مهرجان العلمين (47)



مباراة حماسية بين نتاليا ومايا بطلتا العالم فى مهرجان العلمين (48)



مباراة حماسية بين نتاليا ومايا بطلتا العالم فى مهرجان العلمين (49)



مباراة حماسية بين نتاليا ومايا بطلتا العالم فى مهرجان العلمين (50)