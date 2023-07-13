مجموعة متوسطة لمصر في تصفيات كأس العالم 2026

الشارقة - اميمة ياسر - أسفرت قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة كل من بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

وأقيمت قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، في العاصمة الإيفوارية أبيدجان بحضور نجوم كبار مثل وائل جمعة، لاعب الأهلي السابق.

يذكر أن بطولة كأس العالم 2026 تقام في 3 دول وهم أمريكا وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في التاريخ.

ووفقًا للنظام الجديد لبطولة كأس العالم 2026، ستكون قارة إفريقيا ممثلة في المونديال، بـ10 منتخبات لأول مرة في تاريخ البطولة، بعد أن كان يشارك 5 منتخبات فقط من القارة السمراء.