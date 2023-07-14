شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: إسعاد جماهير الأهلي أهم من تسجيل اسمى بماء من ذهب.. وهدفى الفوز بباقى المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بالفوز على الزمالك برباعية في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، قائلا: "في البداية لا أعلم أن اسمي اتكتب بماء من دهب أم لا ولا يشغلني الموضوع، والأهم ألا أفقد الشغف في الفوز المتواصل".

وقال في تصريحات لقناة الأهلي عقب القمة 126: "أشكر كل الجهاز المعاون وكل من ساعدني في الوصول إلى ما نحن عليه الآن، ونجاحنا في إسعاد جماهير الأهلي العظيمة وأشكرهم وسعيد لأجلهم ولا يشغلني اسمي أن يكتب بماء من ذهب ولكن الأهم إسعاد الجماهير".

وعن تجهيز لاعبيه للمشاركة في القمة 126 أكد: "استطعت تجهيز اللاعبين عن طريق المحاضرات وطالبت اللاعبين بالتركيز، وحدثتهم عن أهمية المباراة وعندما اشعر بتراخي أي لاعب أتدخل في الحالي، وأتحدث معهم من أجل عودتهم لتركيزهم".

وعن إمكانية إراحة اللاعبين الأساسيين في المباريات المتبقية من عمر الدوري، أوضح: "طوال الموسم نجري تدوير ونحن أكثر فريق يجري تدوير وسنبحث الفترة القادمة ماذا سيفعل والموسم لم ينتهي ولذلك أبحث عن الفوز في المباريات القادمة، ونحتاج الحصول على راحة طويلة وابتعاد اللاعبين فترة طويلة عن الملاعب من أجل التحضير للموسم المقبل".