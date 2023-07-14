شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو: أتحمل مسئولية الخسارة أمام الأهلي.. ومستمر مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إنه يتحمل مسئولية الخسارة أمام الأهلى في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولى، ضمن مؤجلات الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وأكد أوسوريو خلال تصريحات في المؤتمر الصحفى: "أعتذر للجمهور وأعلن تحمل مسئولية الخسارة كاملة وكانت هناك مشكلة في التشكيل في بداية المباراة، وواجهنا فريقا يجيد الدفاع والهجوم والارتداد".

وتابع أوسوريو: "أصعب شيء علي أي فريق استقبال هدف مبكر، وهذا ما حدث بالفعل معنا، والأهلي استطاع استغلال الأخطاء وفاز بفارق السرعات والتحولات التي يجيدها لاعبوه واستطاعوا استغلال الفرص بشكل جيد".

وواصل أوسوريو: "إبراهيما نداي اعتذر بعد مباراة المقاولون على التعالى والغرور، وهناك لاعب في الأهلي فعل لقطة شبيهة، وفي الرياضة مطلوب منك تكسب المنافس وليس استفزازه وليس امامنا إلا أن نتناسي الهزيمة ونستعد للقادم".

وعن الأخطاء في التشكيل قال أوسوريو: "أعلنت ارتكابي الأخطاء لكن مش هقتل نفسي علشان غلطة، وأنا مستمر مع الفريق وطالبت مساك يجيد اللعب بالقدم اليسرى،لأنى امتلك 6 لاعبين يلعبون بالرجل اليمين".

وأكمل: "طريقة لعبي تطلب وجود لاعب اشول في الدفاع وهذه هي الأولوية بالنسبة لى والطلب الثاني مهاجم مميز يجيد اللعب داخل منطقة الجزاء وفي حالة رحيل عواد سأكون حاجة لحارس مرمي بالفعل".