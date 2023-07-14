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جدول ترتيب هدافى الدورى الممتاز .. مابولولو ينفرد

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القاهرة - سامية سيد - انفرد الأنجولى مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري بتصدر جدول ترتيب هدافى الدورى الممتاز برصيد 16 هدفا عقب إقامة مباراة اليوم بين الأهلي والزمالك، ضمن مؤجلات بطولة الدورى الممتاز بينما رفع زيزو رصيده للهدف رقم 13.

الأهلي يهزم الزمالك برباعية فى الدوري

حقق فريق الأهلي فوزاً كبيراً على الزمالك بأربعة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد القاهرة الدولى فى القمة 126، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى المصرى.

الأهلي يهزم الزمالك برباعية فى الدوري
 جدول ترتيب هدافى الدورى الممتاز
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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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