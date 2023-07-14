شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف: الحمد لله خدنا كل حاجة الموسم ده.. ولا أفكر فى الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى محمد شريف، مهاجم الأهلي، سعادته البالغة بالفوز على الزمالك بأربعة أهداف لهدف خلال مباراة القمة التي أقيمت مساء اليوم، الخميس.

وتابع شريف في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت": الحمد لله خدنا كل حاجة الموسم ده، كسبنا دوري أبطال أفريقيا، والسوبر المصري مرتين وكأس مصر والدوري".

وواصل: "كان مهم قوي نُنهي الموسم بشكل كويس ونفوز في مباراة الزمالك باعتبارها أهم مباراة في الموسم ، لذا فالفوز في القمة الليلة كان ضرورياً".

وشدد شريف على أن الموسم الماضي شهد تراجع من الأهلي ولذا تعاهدنا هذا الموسم على الفوز بكل البطولات لإسعاد الجماهير التي أحسنت دعم الفريق.

وأشار مهاجم الأهلي إلى أنه مُلتزم بعقده مع النادي ولا يفكر فيما يُثار عبر منصات التواصل الاجتماعي من تناثر أنباء حول رحيله ، مؤكداً أنه لا يفكر في الرحيل عن النادي ومُستمر مع الأهلي طالما يرغب النادي في ذلك.

وحقق فريق الأهلي فوزاً كبيراً على الزمالك بأربعة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد القاهرة الدولى فى القمة 126، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى المصرى.

سجل رباعية الأهلي حسين الشحات في الدقيقتين 2 و36 وعلى معلول في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ومحمد شريف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، وسجل زيزو هدف الزمالك في الدقيقة 68 من ضربة جزاء.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 78 نقطة ويواصل على تربعه على عرش بطولة الدوري التى حسمها الأحمر مؤخراً بشكل رسمي ، فيما يتوقف رصيد الزمالك عند 59 نقطة ويبقي في المركز الثالث.

وخاض الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى ومحمد هانى وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلى معلول واليو ديانج ومحمد فخرى وأفشة وبيرسى تأو وحسين الشحات وكهربا.

فيما ضم تشكيل الزمالك، كلاً من: محمد صبحى- محمد عبد الغنى - حسام عبد المجيد – أحمد فتوح – حمزة المثلوثى- حاتم سكر – شيكابالا – إبراهيما ندأى – سيد نيمار – أحمد سيد "زيزو" وسيف الجزيرى .

وأدار المباراة محمود البنا وعاونه كل من محمود أبو الرجال وسامى هلهل، ومحمود ناجى حكما رابعا.