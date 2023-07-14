شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: هدفى مع الأهلي حصد الدورى بلا هزيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بالفوز على الزمالك برباعية في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس عن سعادته بعد فوز فريقه بالقمة 126، مؤكدا: "سعيد جدا ولم تحدث في تاريخي أن أحصل على 5 بطولات في موسم واحد، والموسم لم ينته ويتبقى 4 مباريات سنحارب عليها من أجل الفوز فيها".

وقال في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "اللاعبون لم يخذلوني وأدوا مباراة كبيرة وكانوا في قمة تركيزهم والموسم لم ينته، ولكن مهم للاعبين ومسئوليتهم أمام ناديهم أن ينهوا الموسم بشكل جيد وننهي المسابقة بلا هزيمة، حتى يكونوا أبطالا وأن ينظر اللاعبون إلى مسيرتهم بعد الاعتزال ويراقبوا الإنجازات التي حققوها بعد حصد الدوري وإنهاء الدوري بلا هزيمة".

وشدد كولر: "طموحي الفوز في كل مباراة ألعبها، والوقت الحالي الظروف صعبة، واللاعبون يعانون من الإجهاد بعد موسم صعب، وحزنت لمروان عطية بعد وفاة والده، وأريد تحية جمهور الأهلي وشكرهم".